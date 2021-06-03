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Giriş Tarihi: 3.6.2021 19:41

toplamda 20 bin bisiklet hediye etti

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Şahinbey Belediyesi toplamda 20 bin bisiklet hediye etti

’in Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ilçe genelinde hediye edilen bisiklet sayısının toplamda 20 bin bisikleti bulduğunu açıkladı. Başkan Tahmazoğlu ’nü kutlayarak, “Hayat bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Gençlerimiz pedal çevirsin, hayatlarında hep ileri gidebilsinler diye 20 bin adet bisiklet hediye ettik. 3 Haziran Bisiklet Günü kutlu olsun” dedi

Geçtiğimiz ay Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi'nin 10 bin bisiklet dağıtım törenini gerçekleştirilmişti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından ilçe genelinde dağıtılan bisiklet sayısının toplamda 20 bin bisikleti bulduğu öğrenildi.

İLÇEDE 20 BİN BİSİKLET HEDİYE EDİLDİ

Gençleri bisikletle buluşturmaya önem verdiklerini bisiklet dağıtımıyla gösteren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 Haziran Bisiklet Günü'nü kutladı.

Tahmazoğlu sosyal medya hesabından "Hayat bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz. Gençlerimiz pedal çevirsin, hayatlarında hep ileri gidebilsinler diye 20 bin adet bisiklet hediye ettik. 3 Haziran Bisiklet Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Şahinbey Belediyesi toplamda 20 bin bisiklet hediye etti
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