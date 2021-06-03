Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı

Kavga Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. Aileler arasında yaşanan tartışmadan dolayı çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga devam ederken olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri aileler arasında çıkan kavgayı müdahale ederek sonlandırırken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavganın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kavga ile ilgili soruşturma başlattı.