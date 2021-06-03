Sarıyer’de kamyon devrildi, 2 yaralı

Kaza, 05.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Üzeyir Oğuz idaresindeki 74 AN 158 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Üzeyir Oğuz ile yanında bulunan Bazaruf B. Yaralanırken, kamyonda yüklü bulunan iş makinesi ve molozlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Üzeyir Oğuz ve Bazaruf B. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon ile yola savrulan iş makinesi ve molozlar ekiplerin çalışması sonucu yoldan kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.