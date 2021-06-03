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Giriş Tarihi: 3.6.2021 13:15 Son Güncelleme: 3.6.2021 13:48

'in katilinden pişkin sözler: Pişmanım tahliyemi istemiyorum

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sevgi Tekin'in katilinden pişkin sözler: Pişmanım tahliyemi istemiyorum

'da, dini nikahla birlikte yaşarken, kendisini terk eden 'i (33) evine pencere camını kırarak, girdikten sonra yakınlarının gözü önünde tabancayla öldüren Gökhan Ağtaş'ın (26) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Ağtaş, duruşmada "Pişmanım; ama tahliyemi istemiyorum. İstemeyerek de olsa ortada cinayet var. Gereğinin yapılmasını arz ederim" dedi.

Ankara Mamak'ta 4 Ocak 2021'de Gökhan Ağtaş 1,5 yaşındaki oğlunun annesi ayrıldığı sevgilisi Sevgi Tekin'in oturduğu evine pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Katil Ağtaş çıkan tartışmada maktulün yakınlarının gözü önünde Sevgi Tekin'i tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ağtaş, bir gün sonra polis tarafından yakalandı.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Ağtaş hakkında, 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 95 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

PİŞMANIM DEDİ TAHLİYESİNİ İSTEMEDİ


Ankara 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Gökhan Ağtaş'ın yargılanmasına devam edildi. Ağtaş, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanık Ağtaş'a savunmasına eklemek istediği bir şey olup olmadığını sordu. Ağtaş, pişman olduğunu beyan ederek Sevgi Tekin'in evine öldürmek niyetiyle gitmediğini belirterek "Pişmanım ama tahliyemi istemiyorum. Takdir yüce mahkemenindir. İstemeyerek te olsa ortada bir cinayet suçu var gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı. Beyanların ardından mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için davayı erteledi.

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Sevgi Tekin'in katilinden pişkin sözler: Pişmanım tahliyemi istemiyorum
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