Sevgi Tekin'in katilinden pişkin sözler: Pişmanım tahliyemi istemiyorum

Ankara Mamak'ta 4 Ocak 2021'de Gökhan Ağtaş 1,5 yaşındaki oğlunun annesi ayrıldığı sevgilisi Sevgi Tekin'in oturduğu evine pencere camını parke taşı ile kırarak girdi. Katil Ağtaş çıkan tartışmada maktulün yakınlarının gözü önünde Sevgi Tekin'i tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ağtaş, bir gün sonra polis tarafından yakalandı.
Çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan Ağtaş hakkında, 'kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığının ihlali', 'haberleşmenin ihlali', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından müebbet ve 95 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
PİŞMANIM DEDİ TAHLİYESİNİ İSTEMEDİ
Ankara 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Gökhan Ağtaş'ın yargılanmasına devam edildi. Ağtaş, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanık Ağtaş'a savunmasına eklemek istediği bir şey olup olmadığını sordu. Ağtaş, pişman olduğunu beyan ederek Sevgi Tekin'in evine öldürmek niyetiyle gitmediğini belirterek "Pişmanım ama tahliyemi istemiyorum. Takdir yüce mahkemenindir. İstemeyerek te olsa ortada bir cinayet suçu var gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı. Beyanların ardından mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için davayı erteledi.