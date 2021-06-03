Sevgi Tekin'in katilinden pişkin sözler: Pişmanım tahliyemi istemiyorum

PİŞMANIM DEDİ TAHLİYESİNİ İSTEMEDİ



Ankara 11'nci Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan Gökhan Ağtaş'ın yargılanmasına devam edildi. Ağtaş, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanık Ağtaş'a savunmasına eklemek istediği bir şey olup olmadığını sordu. Ağtaş, pişman olduğunu beyan ederek Sevgi Tekin'in evine öldürmek niyetiyle gitmediğini belirterek "Pişmanım ama tahliyemi istemiyorum. Takdir yüce mahkemenindir. İstemeyerek te olsa ortada bir cinayet suçu var gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı. Beyanların ardından mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi için davayı erteledi.