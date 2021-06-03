Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu

BURSA'NIN Osmangazi ilçesinde E.D., sevgilisini rahatsız ederek taciz mesajı atan Kadir Ç.'ye sevgilisinin telefonundan buluşmak için önceki gün mesaj attı. Mesaja olumlu dönen Kadir Ç., evinden çıkarak taksi dolmuşa bindi. Dolmuştan Kayhan duraklarında inen Kadir Ç., bir anda E.D. ile karşılaştı. E.D. ile Kadir Ç., tartışmaya başladı. Tartışma sonrası arbede yaşanırken, E.D., yanında bulundurduğu silah ile ateş açtı. Ayağından ve karnından yaralanıp kanlar içinde yerde yatan Kadir Ç. hastaneye kaldırıldı. Yaralı Kadir Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis E.D.'yi bulmak için çalışma başlattı. İHA