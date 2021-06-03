Siber dolandırıcılara operasyon

Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, İstanbul ve Kocaeli'nde, özel ve kamu bankalarına ait ATM cihazlarına farklı tarihlerde çok sayıda kopyalama aparatı yerleştiren ve kopyaladıkları kartlardan değişik miktarlarda paralar çekerek vatandaşı mağdur eden 5 kişilik bir grup tespit edildi. Kullandıkları sistem ile bu güne kadar yaklaşık 500 bin liralık vurgun gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilere İstanbul ilinde operasyon düzenlendi.

YÜZLERCE VATANDAŞIN BİLGİLERİ

İstanbul ilinde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 5 şüphelide yakalanarak gözaltın alınırken çok sayıda suç unsuru dijital materyal, bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca djital materyallerde yapılan incelemelerde yüzlerce vatandaşa ait kart bilgisi, şifre, son kullanma tarihi gibi bilgiler olduğu görüldü. İşlemleri tamamlanan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişi ise sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.