Silah ve uyuşturucuyla Yunus timlerine yakalandılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motosikletli Yunus Timleri, akşam saatlerinde D-100 Karayolu üzeri İzmit İlçesi Zabıtan Mahallesinde gerçekleştirdiği rutin devriye görevi esnasında, durumundan şüphelenerek durdurduğu 2 kişiye kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Yapılan aramalarda şüpheli S.Ç ve A.Ç üzerinden 2 kilo 535 gram bonzai, uyuşturucu imalatında kullanılan 5 litre kimyasal madde ile bir ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.