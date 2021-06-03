Silahla vurulan karaca kurtarılamadı

Sakarya ilinde ormanlık alanda yaralı halde bir karaca olduğunu fark eden vatandaş, hemen durumu orman ekiplerine ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye giden Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, karacayı hemen araca alarak Kocaeli Kartepe İlçesinde bulunan Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Bilinçsiz ve duyarsız bir avcı tarafından, sırf hobi olsun diye vurulduğu tahmin edilen karaca, veteriner hekimlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.