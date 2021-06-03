Sinema salonları açılış tarihi şu günlerde binlerce kişinin gündemine geliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sinema, tiyatro ve konserlerin faaliyetleri durdurulmuştu. Kademeli normalleşmeye geçilince sinema salonları açıldı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte, sinemaların çalışma durumu ile ilgili değişiklik yaşandı. İşletme sahiplerini yakından ilgilendiren sinema salonlarının açılış tarihi ertelendi. Peki Sinema salonları açık mı? 2021 Normalleşme takvimine göre sinema salonları açıldı mı, ne zaman açılacak?
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kapalı olan sinema salonlarının açılacağı tarih, bu yerlerde kültürel faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yoğun gündeminde oluyor. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan sinemaların için açılma kararı, valiliklerden gelecek olan kararlar neticesiyle boyut kazanacak.
En son Kabine'den çıkan karar ve genelgede yer alan detaylara göre 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar sürecekti. Yayımlanan genelgeyle sinema salonlarının çalışma saatleri netleşmişti. Buna göre: Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir süre daha devam etmesine karar verilerek sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağının belirtildiği öne sürüldü.
Alınan kararlar doğrultusunda tiyatro ve sinemalar 1 Temmuz'a kadar kapalı olacak. 1 Temmuz sonrası tiyatro ve sinemalar için İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenmeye devam edecek.
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