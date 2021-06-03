Sır cinayeti kameralar çözdü! Genç kadın küfür ettiği için öldürülmüş

CESEDİ TAŞIMAYA ÇALIŞMIŞ

Oğuz K. alınan ifadesinde Tuğçe'nin sevgilisinin arkadaşı olduğu, evde birlikte alkol aldıklarını, daha sonra genç kadının kendisine küfür etmesi nedeniyle sinirlenerek başından vurduğunu itiraf etti.