SON DAKİKA HABERİ: Antalya'da suç örgütü operasyonunda 24 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Finike Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Finike ve Kumluca ilçelerinde "uyuşturucu madde ticareti, yağma, kasten yaralama, kişisel verileri ele geçirme ve yayma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit, cinsel saldırı, nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.