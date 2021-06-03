Son dakika: Karısını kayalıklardan iten koca için ‘akıl sağlığı’ raporu istendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de kayalıklardan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Aysal tekrar hakim karşısına çıktı.

Semra Aysal, 19 Haziran 2018 tarihinde eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde, Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi.

Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Aysal hakkında, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Hakan Aysal'ın, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'a tek lehdarı (bedelin ödeneceği kişi) kendisi olacak şekilde 400 bin TL teminat bedeli bulunan ferdi kaza sigortası yaptırdığı, bu parayı alabilmek için Semra Aysal'ı ortalığın tenha olmasını bekledikten sonra kayalıklardan aşağı ittiği öne sürüldü.

SORUN NEDENİYLE MAHKEMEYE BAĞLANAMADI

Hakan Aysal'ın yargılanmasına devam edildi. Üçüncü celse, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakan Aysal, bağlantı problemi nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden Segbis yoluyla mahkemeye bağlanamadı. Taraf avukatlarının yanı sıra Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu ve diğer kardeşleri salonda hazır bulundu. 400 bin liralık ferdi kaza sigortasını yapan banka görevlisi Rabia Çoban tanık olarak dinlenmesi için yeniden talimat yazıldı. Ayrıca Semra Aysal'ın eşi Hakan Aysal'a vekalet verip vermediğinin araştırılması istendi. Sanık Hakan Aysal'ın avukatı sabit ikametgahı ve kaçma şüphesi olmayan müvekkilinin tutukluluğunun kaldırılmasını ve tahliyesini istedi.

İMZALARLA İLGİLİ RAPOR İSTENDİ

Sanık Hakan Aysal'ın vefat eden eşinin üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaparak ölüm aylığı bağlattığı tespit edildi. Ayrıca sanığın suç tarihinde cezai ehliyetini etkileyecek akıl hastalığının olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verildi. Sanık Aysal'ın 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınarak raporun hazırlanması istendi. Mahkeme sanık Hakan Aysal'ın imza örneklerinin alınması için Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar verdi. Ayrıca incelem konusu poliçelerdeki yazı ve imzaların sanığa ait olup olmadığının incelenmesi ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması istendi. Aysal'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, mahkeme duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.