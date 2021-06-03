Son depremler: Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi, anbean en ufak son depremler bile Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından enlem, boylam ve büyüklük bilgisi paylaşılıyor. Buna göre; Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile beraber Türkiye genelinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlık olarak son depremleri görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz. İşte, 3 Haziran 2021 Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi;
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ