Son depremler: Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği gibi, anbean en ufak son depremler bile Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından enlem, boylam ve büyüklük bilgisi paylaşılıyor. Buna göre; Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Haziran Kandilli ve AFAD son depremler listesi