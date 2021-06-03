Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları, 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ile çakıştığı için olası aksilikleri önlemek adına ertelenmişti. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav (mülakat) ne zamana ertelendi sorularıyla incelenen bu konuya MEB'den açıklama geldi. Açıklamaya göre, 1-4 Haziran arası yapılacak sözlü sınavlar, 8-11 Haziran tarihlerine ertelendi. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sözlü sınav sonuçları ne zaman belli olacak sorularının yanıtı ve konu hakkında merak edilenler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) TARİHLERİ

19.940 sözleşmeli öğretmen ataması 2021 yılı başında duyurulmuştu. Bu öğretmenlerin atama için ön başvuruları Mart ayında alınmış, Mayıs ayında ise sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri açıklanmıştı. Fakat 1-4 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan mülakatların, 6 Haziran'da yapılacak LGS ile çakışması nedeniyle, sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için mülakatlar ileri bir tarihe ertelendi.