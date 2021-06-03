Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları, 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı ile çakıştığı için olası aksilikleri önlemek adına ertelenmişti. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav (mülakat) ne zamana ertelendi sorularıyla incelenen bu konuya MEB'den açıklama geldi. Açıklamaya göre, 1-4 Haziran arası yapılacak sözlü sınavlar, 8-11 Haziran tarihlerine ertelendi. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sözlü sınav sonuçları ne zaman belli olacak sorularının yanıtı ve konu hakkında merak edilenler.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV (MÜLAKAT) TARİHLERİ
19.940 sözleşmeli öğretmen ataması 2021 yılı başında duyurulmuştu. Bu öğretmenlerin atama için ön başvuruları Mart ayında alınmış, Mayıs ayında ise sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri açıklanmıştı. Fakat 1-4 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan mülakatların, 6 Haziran'da yapılacak LGS ile çakışması nedeniyle, sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için mülakatlar ileri bir tarihe ertelendi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMANA ERTELENDİ?
Yapılan son duyuruya göre, sözlü sınav merkezleri ve saatleri aynı kalacak şekilde sınav tarihleri şu şekilde güncellendi:
1 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 8 Haziran 2021,
2 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 9 Haziran 2021,
3 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 10 Haziran 2021,
4 Haziran 2021 tarihinde sözlü sınava katılacak adayların sınavları 11 Haziran 2021 tarihine ertelenmesi uygun görüldü. Ayrıca sözlü sınav giriş belgelerinin güncel halleri e-Devlet sistemi üzerinden erişime açıldı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öte yandan, belirtilen tarihte koronavirüs nedeniyle karantinada olan ve sözlü sınava katılamayan adaylar, 28 Haziran-2 Temmuz arası sözlü sınava girebilecek. Sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz'da ilan edilecek. Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihleri arasında alınacak olup atama sonuçları da 8 Eylül'de açıklanacak.