Spor salonları hafta sonu açık mı, saat kaça kadar açık, Pazar günü çalışıyor mu? Spor salonları çalışma saatleri

Kademeli normalleşmenin ikinci adımında spor salonlarının çalışma durumu da netlik kazandı. Halı sahalar, lunaparklar, yüzme havuzları, tematik parklar gibi spor salonları da 1 Haziran itibariyle faaliyetine başladı. Bu işletmelerin faaliyeti belli şartlara tabi tutulurken, spor salonları hafta sonu açık mı, saat kaça kadar açık, spor salonları Pazar günü çalışıyor mu gibi sorulara yanıt aranıyor.

SPOR SALONLARI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşme süreciyle ilgili gerçekleşen Kabine toplantısının ardından, faaliyetine ara verilen pek çok işletmenin yeniden hizmete açılacağını duyurdu. Bu iş yerleri arasında spor salonları da yer aldı. Hafta içi yasaklarının saat 22:00'ye çekilmesi dolayısıyla spor salonlarının 07:00-21:00 saatleri arasında faaliyet göstermesine karar verildi.