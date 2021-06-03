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Giriş Tarihi: 3.6.2021 08:59 Son Güncelleme: 3.6.2021 09:00

"Suikast" operasyonu! Dakikalar kala silahlarla suçüstü yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Suikast operasyonu! Dakikalar kala silahlarla suçüstü yakaladılar

'da 2018 yılında silahlı saldırıyla öldürülen Crispino Giyim Mağazaları'nın sahibi iş insanı (57) Cinayeti'nin duruşması sonrasında Ali Rıza Gültekin'in yakınlarına suikast hazırlığı yaptıkları iddia edilen üç kişi; iki ruhsatsız silah ve 23 mermiyle suçüstü yakalandı. Çağlayan'da bulunan 'na metreler kala silah ve mermilerin gizli bölmelerden çıkarıldığı araçlarında gözaltına alınan şüphelilerin suikast planı, dakikalar kala İstanbul Polisi tarafından önlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Suikast Şüphelisi Aracın Yakalanması" soruşturması 26 Mayıs Çarşamba günü açıldı. İddiaya göre; 14 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde; Balmumcu'daki silahlı saldırıyla öldürülen Crispino Giyim Mağazaları'nın sahibi iş insanı Ali Rıza Gültekin (57) Cinayeti'nin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşması vardı.

Suikaste dakikalar kala silahlarla suçüstü yakalandılar | Video



İddialara göre; Gültekin'in öldürüldüğü suikast ile ilgili yargılanan şüphelilerin yakınları, mahkeme sürecinde aralarında husumet oluşan Ali Rıza Gültekin'in yakınlarına suikast planladı. Suikasti İstanbul Polisi dakikalar kala önledi.



Gültekin'in yakınlarına suikast hazırlığı yaptıkları iddia edilen üç kişinin içerisinde bulunduğu araç, aynı gün Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde durduruldu. İstanbul Adalet Sarayı'na metreler kala durdurulan araçta bulunan İ.B. (20), M.B. (29) ve F.K. (25) adlı üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



SUİKAST İDDİALARINI REDDETTİLER...
Durdurulan aracın içerisinde yapılan aramalarda; suikastte kullanılması hedeflenen ve gizli bölmelere saklanmış halde iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 23 mermi ve bir adet " Muşta" bulundu.



Bulunma ve gizli bölmelerden çıkarılma anları polislerin kameralarına da yansıyan bütün suç unsurlarına incelenmek üzere el konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarındaki suikast hazırlığı suçlamalarını reddeden şüphelilerden F.K. yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Gözaltına alınan diğer iki şüpheli M.B. ile İ.B. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada detaylı incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

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"Suikast" operasyonu! Dakikalar kala silahlarla suçüstü yakaladılar
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