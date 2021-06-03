"Suikast" operasyonu! Dakikalar kala silahlarla suçüstü yakaladılar





Gözaltına alınan diğer iki şüpheli M.B. ile İ.B. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada detaylı incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

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