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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto çekilişi bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 3.6.2021 13:33

çekilişi bugün saat kaçta açıklanacak? ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto çekilişi bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu severlerin en sevdiği oyunlardan olan çekilişi için geri sayım başladı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan çekiliş yenilenen sistemi ile büyük ödüller veriyor. Hatırlanacağı üzere son yapılan çekilişte 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Peki, Süper Loto saat kaçta çekilecek? İşte detaylar;

Şans oyunu severler bu akşam yapılacak olan Süper Loto sonuçları için heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Her Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV ve Youtube kanalı üzerinden canlı çekiliş gerçekleştirilerek şans oyunu severlere büyük ikramiye kazanma şansı sunan Süper Loto geçtiğimiz hafta devretti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.

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SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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Süper Loto çekilişi bugün saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
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