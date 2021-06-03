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Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
Giriş Tarihi: 3.6.2021 20:26 Son Güncelleme: 3.6.2021 20:26

sonuçları açıklandı mı? ile 3 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama

(MPİ) ile ortaklığında her hafta 3 gün ile canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (3 Haziran 2021 Perşembe) şans oyunu severlere duyurulacak. Peş peşe gelen devirlerle 23 Milyon TL’yi aşan tutarını kazanmak isteyerek üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar şanslı numaralarla bilet sorgusu yapmak isteyerek sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 3 Haziran çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri, MP TV - Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. 23 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikarmiye tutarının sahibi olmak isteyenler bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online aracılığıyla oyunu oynayarak, büyük ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek amacıyla şanslı numaralara ilişkin MPİ 3 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (3 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 3 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 3 Haziran Süper Loto sonuçları:




SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.


  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 3 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ sorgulama
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