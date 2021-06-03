Tek isteği kızının diş tedavisi! Engelli annesinin 24 yıllık dramı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan ev hanımı Fadime Göktaş'ın (53) iki çocuğundan biri zihinsel ve yürüme engelli. 9 aylıkken menenjit geçirdikten sonra engelli kalan Ayşe Göktaş'ın (34) 10 yaşından beri dişleri ile ilgili sağlık problemi yaşıyor.

Tüm dişleri çürüdüğü için katı yemek yiyemeyen ve bu nedenle kan değerleri düşük olan Ayşe Göktaş'a anestesize de yapılamıyor. Engelli kızının diş ağrısı olduğu için 24 senedir bu sorunlar yüzünden geceleri uyku yüzü görmediklerini anlatan anne Fadime Göktaş, "Tek isteğim kızımın diş tedavisinin yapılması. Sağlıklı dişleri olursa katı yemek yiyebilecek. Geceleri ağrısı olmayacak. Gezmediğimiz hastane kalmadı. Kan değerlerine bakınca kimse tedavi uygulamak istemiyor" dedi.

Bayraklı'da yaşayan 53 yaşındaki iki çocuk annesi ev hanımı Fadime Göktaş'ın dramı yürekleri sızlatıyor. Emekli ve aynı zamanda gece bekçiliği yapan Mevlüt Göktaş (62) ile ev hanımı Fadime Göktaş ilk çocukları Ayşe'yi 34 sene önce kucaklarını aldıklarında büyük bir sevinç yaşadı. Ayşe henüz 9 aylıkken geçirdiği menenjit sonucu hayatına zihinsel ve fiziksel engelli olarak devam etmek zorunda kaldı. Engelli Ayşe Göktaş'ın 10 yaşından sonra dişleri çürümeye başladı.

Günden güne dişleri daha da kötü bir hal alan Ayşe, artık katı yemek yiyemez hale geldi. Engelli olduğu için normal bir insan gibi ağzını açıp diş tedavisi yapılamayan Ayşe'ye anetsezi uygulanarak bayıltılıp tedavi uygulanması gerekiyor. Dişleri çürüdüğü için katı yiyecekler yiyemeyen ve bu nedenle kan değerleri çok düşük olan Ayşe'ye bu nedenle anestezi de yapılamıyor. Dişlerindeki ağrılar nedeniyle yıllardır geceleri uyuyamayan Ayşe, sürekli ağladığı ve bağırdığı için annesini de uyutmuyor. Çaresiz kalan anne Fadime Göktaş, yetkililere ve hayırseverlere seslenerek yardım istedi.

EŞİM KADERİMİZE TERK ETTİ

Eşinin Kemalpaşa'da bir evde bekçilik yaptığını anlatan Fadime Göktaş, "Eşim adeta bizi terk edip gitti. Kemalpaşa'da çalıştığı yerde yatıyor. Bize ne maddi ne de manevi olarak destek oluyor. Kaderimize terk edip gitti. Ben çalışmıyorum. Oğlum Umut Göktaş (23) markette satış elemanı olarak çalışıyor" dedi. Kızının diş ağrıları nedeniyle geceleri uyuyamadığını söyleyen anne Göktaş, "Kendi uyuyamıyor. Bizi de uyutmuyor. 10 yaşından beri dişleri ile ilgili sorun yaşıyoruz. Dişlerinde ağrı olduğu için katı olarak beslenemiyor. Sağlıklı beslenemediği için kan değerleri düşük. Hangi hastaneye gitsek kan değerlerine bakıldığında kimse dişlerini çekmek istemiyor. Kan değerleri düşük olduğu için anestezi yapılamıyor" diye konuştu.

ÇARESİZ KALDIM



Kızının dişleriyle ilgili sorunları yüzünden çaresiz kaldıklarını anlatan anne Göktaş, "24 senedir bu sorunla uğraşıyoruz. Gitmediğimiz hastane kalmadı. Kimse tedavi edemedi. Riskli gördükleri için kızımı bayıltamıyorlar. 'Bayıltırsak masada kalır' diyorlar. Kime sığınacağımı, kimden yardım isteyeceğimi şaşırdım. Belki haberden sonra sesimizi duyan olur da bize yardım eden çıkar. Tek dileğim bu. Hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.