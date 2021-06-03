Teknoloji fidanı Şanlıurfa’da yeşeriyor

İçerisinde akıllı yaşam, akıllı şehircilik, mobil uygulamalar, robotik, yenilenebilir ve akıllı enerji sistemleri, sensör teknolojileri, kablosuz iletişim, akıllı eğitim ve bilgi teknolojileri eğitimleri ve bilgi teknolojileri ve yazılım gibi alanlarda çalışmalar yapılması sağlanarak yeni teknolojik, ürün ve hizmetlerin uygulamalı olarak tecrübe etmenin önü açılacak.

BAŞKAN BEYAZGÜL: GENÇLERİN TEKNOLOJİYE OLAN EĞİLİMLERİNİ BİLEREK PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ



Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Başakşehir Belediyesi ile olan kardeşlik aslında gönülde başlamıştı. Daha sonra meclislerimizde devam ederek bugüne geldi. Gelişen teknoloji ile birlikte inovasyon, ve lıvıng lab gibi bazı terimler hayatımıza girdi. Günümüzün sorunlarını çözebilmek için günümüzün teknolojisini kullanmak gerekiyor. Hayatlarımızı kolaylaştıran, düzene sokan, günümüz ihtiyaçlarını doğru tespit eden ve çözüm üreten bir bilişim teknolojisini bizler de yakından takip etmek zorundayız. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip ilimizdeki gençlerin yeni teknolojiye, bilişim teknolojisine eğilimi olduklarını bilerek Şanlıurfa'da böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.





BAŞKAN KARTOĞLU: AMACIMIZ GENÇ BEYİNLERİN YURT DIŞINA GİTMEMESİ



Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise "Dünyanın merkezinin Şanlıurfa'da başladığı gibi bundan 12 bin yıl önce Göbeklitepe'de başlayan yaşam, İstanbul'da da Başakşehir'de başlıyor. Türkiye'de Lıvıng Lab teknolojisine sahip tek belediye olarak üretilen bu teknolojilerin ülkedeki diğer kurumlara ulaşmasını sağlamak adına bir mücadele içerisindeyiz. Bu inovasyon projesi aynı zamanda gençlik ile ilgili projemiz. Bu projedeki amacımız Türkiye'nin genç beyinlerinin yurt dışına gitmek yerine ülkesine hizmet etmesini sağlamaktır" dedi.



Konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Başakşehir Belediyesi arasında Mezopotamya Living Lab Tanıtım ve Bilgi Paylaşımı Programı Kardeş Şehir Protokolü İmza Töreni gerçekleştirilerek imzalar atıldı.