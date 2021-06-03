Üniversiteli girişimci pandemiyi fırsata çevirdi: Siparişlere yetişemiyor

Konya Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Ahmet Parlak, hentbol müsabakasında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 2 yıl gibi bir süredir pandemiden dolayı dersleri uzaktan eğitimle devam ettiriyor.

Pandemi sürecinde evde boş durmayan genç girişimci, evin 130 metre kare alanını kültür mantarı yetiştiriciliğine çevirdi. Parlak, internet üzerinde yaptığı araştırmaların yanı sıra mühendislerin görüşlerini de alarak başlattığı kültür mantarı yetiştiriciliğinde verilen siparişleri yetiştirmede zorlanıyor.

Mantar yetiştiriciliği işine başlamadan bir süre önce Siverek Halk Eğitimi Merkezi'nde verilen mantar yetiştiriciliği kursunda teorik bilgiler alarak evde uygulamaya başlayan Parlak, şuan 130 metrekarelik alanda kültür mantarı yetiştiriciliğini 600 metrekare alana ulaştırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 2 yıldan beridir pandemiden dolayı okula uzaktan eğitimle devam ettiğini belirten Ahmet Parlak şunları kaydetti:

"10 yıllık hentbol spor dalında birçok başarı elde ettim. Üniversite eğitimi haricinde üniversite bünyesinde kurulan hentbol takımında yaşadığım ciddi sakatlığın ardından spora ara verdim. Pandemi süreci başlayınca eve gelmek zorunda kaldık. Pandemi sürecinde derslerime devam ederken girişimcilik anlamında ne yapabilirim diye düşünürken Kültür mantarı üzerinde internetten bir araştırma yaptık, Halk Eğitimi Merkezinde açılan Mantar yetiştiriciliği kursunda aldığım teorik eğitimin yanı sıra mühendislerin de fikirlerini alarak evimizin bir bölümünde uygulamalı olarak tesisimizin kurulumuna başladık. Her ne kadar basit bir iş görülse de çok zor bir iş hassasiyet isteyen bir durum yavaş yavaş bu süreci de atlattık."

"ŞUAN SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ"

Mantar yetiştiriciliğinde verdikleri emeklerinin karşılıksız kalmadığını belirten Parlak, "Kentimiz için güzel bir iş yaptığımıza inanıyoruz şuan satışlardan memnunuz tek sıkıntımız verilen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz. Tek amacım Siverek'te yenilikleri çoğaltıp insanlarımıza ekmek kapısı oluşturmak. Hedefim yetiştirme alanımı tek odadan 4 veya 5 odaya çıkarıp genişleterek üretimi seri hale getirip bölgenin yani Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman gibi iller ve ilçelerine ihracat yapmaktır" dedi.

"GENÇ GİRİŞİMCİMİZİN HER ZAMAN DESTEKÇİSİ OLDUK"

Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak mantarla ilgili kurslar verdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Yahya Karaca ise, "Yaklaşık 3 ay önce Ahmet kardeşimiz bizlere başvurdu böyle bir iş yapacağını bizlere iletince bizde kendisine yardımcı olmak amacıyla teorik kurslarımızla bilgiler aktararak yardımcı olmaya çalıştık. Ahmet kardeşimiz bu işin üstesinden geleceğine istekli olduğunu bizlere kanıtladı, aynı zamanda evinin bir bölümünü oda yaparak şartları oluşturduktan sonra uygulamalı olarak işe başladı. Ahmet kardeşimizi tebrik ediyorum şuan Siverek ilçesinde alınan siparişlere yetişemiyoruz, bende Ziraat mühendisi olarak her zaman kendisine destek verdim, kültür mantarı işini büyüterek Siverek Halkının mantar ihtiyacı olsun veya bölgede oluşturulacak pazarlara da ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.