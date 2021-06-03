Ünlü yapımcı Hasan Saltık hayatını kaybetti

Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, 57 yaşında vefat etti. Binden fazla albüme yapımcı olan Saltık'ın, yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sevenleri sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. Klasik Türk Müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu. Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.