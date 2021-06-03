Uzun Mehmet Camisi açılıyor

Yapımı tamamlanan camide 200 kişilik otopark ve 5 adet asansör yer alıyor. Dört minare, 22 kubbeden oluşan cami 12 bin metrekarelik alana inşa edildi. 2 bin 500 metrekaresine cami yerleştirilirken kalan alanlar ise sosyal donatı alanı olarak kullanılacak. Uzun Mehmet Camii'nde 6 bin kişi aynı namaz kılabilecek. Caminin çevre düzenlemesi de tamamlanırken, Çocuk parkları, paten pisti, banklar ve seyir terasları yapılan alana çeşitli çiçekler ekildi. 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'in adı verilen cami, kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor. Öte yandan caminin dış cephesine yerleştirilen Arapça 'Ya Allah' yazısı, Zonguldak'ta yerin metrelerce altından çıkan kömürün mermere işlenmesiyle yapıldı.Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, 1.5 yıl önce yapımına başlanan ve ismi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyulan cami 'Kentin simgesi olacak, çok güzel bir yapıt. Kentimize hayırlı olsun" dedi. 1.5 yıl içinde tamamlanan ve kente ayrı bir hava veren Uzun Mehmet Camii 4 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Açılışa 2 gün kala kentte yoğun bir çalışma sergileniyor. Tüm Zonguldak halkı Uzun Mehmet Camiinin açılışını bekliyor.