Yaprak toplarken balkondan düştü! Kurtarılamadı

Şişli'de Fenerbahçe'nin eski tribün liderlerinden 66 yaşındaki Mehmet Akgöl ikinci kattaki evinin balkonundan dut yaprağı toplamak isterken düşüp hayatını kaybetti. Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen olayla ilgili yapılan çalışmalarda Akgöl'ün düşme sonucu başından ağır darbe aldığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerindeki Gülseren Sokak'ta geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine yüksekten düşme ihbarı geldi. Ekipler hemen olay yerine gitti. Yapılan incelemelerde yerde kanlar içerisinde yatan Mehmet Akgöl'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Akgöl'ün 2. Kattaki evinin balkonuna çıkıp balkon korkuluk demirlerine yaslanarak dut yaprağı toplamaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştüğü belirlendi. Yaşlı adamın düşme sonucu başından ağır yaralandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Akgöl'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

66 Yaşında hayatını kaybeden Mehmet Akgöl'ün Fenerbahçe'nin eski tribün büyüklerinden olduğu öğrenildi.