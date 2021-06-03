Yaz ayında Rize ve Trabzon’daki yaylaya kar yağdı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Kavron Yaylası sakinleri güne beyaz örtü ile uyandı. Trabzon'un Araklı ilçesinin en yüksek kesimdeki Erikli yaylasında dün gece başlayan kar yağışı şiddetini arttırmasıyla etrafta 20 santimetre kar oluştu.Ekipler karla kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Bayburt'ta dün soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Bölgede bulunan sahil kesimlerinde sağanak etkili olurken, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerdeki yaylalar, yağan karla beyaza büründü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Kavron Yaylası'nda yaşayanlar da kar sürprizi ile karşılaştı.

Trabzon'un Araklı ilçesinin en yüksek kesimdeki Erikli yaylasında dün gece başlayan kar yağışı şiddetini arttırmasıyla etrafta 20 santimetre kar oluştu. Ekipler karla kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor.