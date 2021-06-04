200 milyonluk vurgun çetesi çöktü

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesinde 5 farklı dolandırıcılık suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Şahsın bağlantıları ve görüşmelerini incelemeye alan ekipler, yakalanan kişinin çete lideri olduğunu tespit etti. Kamu kurumları ve özel kuruluşlarda birçok yardımcısının olduğu tespit edilen zanlının, mal varlığı olan ölmüş ya da kayıp şahıslar adına senet ve vasî belgesi düzenleyerek bu mal varlıklarını kendi üzerine aldığı tespit edildi.

AMERİKA'DA İMZALARI TAKLİT ETTİRDİ

Ölen kişilerin mal varlıklarını alabilmek için devlet kurumlarındaki bağlantılarını kullanan çete liderinin, Amerika'da bulunan özel bir kuruluşta ıslak imzalarını taklit ettirdiği belirlendi. Bu imzalarla, kurumlardaki adamları aracılığıyla toplamda 200 Milyon liralık vurgun yapıldığı anlaşıldı.

TEMİNAT MEKTUBUYLA AYRI VURGUNLAR YAPTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, örgüt liderinin teminat mektubu yoluyla çok kişiyi daha dolandırdığını belirledi. Bazı kurumların ihracat faaliyetleri için yurtdışı bankalarından teminat istemesi üzerine farklı bir ağ oluşumu kuran çetenin, bu kurum yöneticilerinden teminat mektubu karşılığı yüklü miktarda bedel talep ederek 30'a yakın kişiyi dolandırdığı anlaşıldı.

19 KİŞİ ADLİYEDE

Şüphelilere yönelik 1 Haziranda Gemlik merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu 19 kişi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.