4 Haziran Cuma Hutbesi konusu Diyanet ile belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her hafta özel olarak hazırladığı Cuma Hutbesi bu hafta "İslam Zararlı Alışkanlıkları Yasaklar" konusu altında toplandı. Bu haftaki Cuma Hutbesi'nin konusu ne sorusuna yanıt arayan vatandaşlar da böylece cevaba ulaştı. İnsan sağlığına zarar veren kötü alışkanlıkların dinimizce yasaklandığını anlatan hutbede, özellikle sigara ve israf konuları üzerinde duruldu.

İSLAM ZARARLI ALIŞKANLIKLARI YASAKLAR

Bu haftaki hutbede, insanın dininin muhafaza edilmesinin önemi kadar, canın, malın ve aklın da korunmasının dini bir emir olduğu vurgulandı. Dinin bunlara zararı dokunan her şey yasakladığı ve haram kıldığı ifade edildi. Cana zarar veren sigaranın zararlarından bahsedilen hutbede hadislerle örnek verilirken, mala zarar olarak israfın zararlarından söz edildi.

MUHTEREM MÜSLÜMANLAR!

Yüce dinimiz İslam, canın, malın, aklın, dinin ve neslin korunmasını emretmiştir. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat için yararlı ve temiz şeyleri helâl, zararlı olanları da haram kılmıştır. İnsanın aklını ve bedenini tahrip eden zararlı alışkanlıklar da bu kapsamdadır. Zira insan sağlığını tehdit eden, maneviyatını örseleyen zararlı alışkanlıklar, hem Rabbimizin insana emanet olarak verdiği canları heba etmekte hem de hayır yolunda harcanması gereken mal ve serveti heder etmektedir.