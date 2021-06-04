6.5 aylık hamile Sadife Yüzer'i vahşice katletmişti! Cinayette kan donduran detaylar

TELEFONUNDAKİ İLGİNÇ ARAMALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Ali Rıza Yüzer'in cep telefonu inceleme altına alındı. Bilirkişi tarafından yapılan incelemelerde katil zanlısının telefonunda silah ve silah ruhsatı nasıl alınır, DNA testi nasıl yapılır, baba ile oğlunun kanı uyuşuyor mu? gibi aramalar yaparak son zamanlarda da en çok cinayet haberleri okuduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra rüyada ölü görmek, rüyada şeytan görmek gibi aramalarda dikkat çekiyor.