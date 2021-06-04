7 şehir, 7 kaza, 7 ölüm

Konya'da çöp kamyonunun ezdiği kimliği henüz belirlenemeyen kadın feci şekilde can verdi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Murat Bayram (36) gözyaşlarına hâkim olamadı.Düzce'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü 61 yaşındaki Yaşar Özcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Samsun Bafra'da TIR'ın altında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi.Giresun Şebinkarahisar'da, evinin karşısındaki bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 4 yaşındaki Zafer Ceylan, hayatını kaybetti. Ceylan ailesinin 7 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen küçük Zafer'den geriye, ailesinin çektiği görüntüler kaldı.Ordu Fatsa'da yabancı plakalı TIR'ın park halindeki 3 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Onur Kesici hayatını kaybetti. Kazada vefat eden Onur Kesici'nin, arkadaşının arabasının bozulduğu için durduğu ve ona yardım etmek için orada tesadüfen bulunduğu öğrenildi.Kahramanmaraş Andırın'da, kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Muğla Seydikemer'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, biri çocuk 4 kişi yaralandı.