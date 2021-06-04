8 kişilik minibüste 14 yolcu çıktı

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda denetim yapan ekipler, Suriye uyruklu Ahmed al-Ahmed yönetimindeki minibüsü durdurdu. 8 yolcu kapasiteli minibüste 14 yolcu taşındığını gören polisler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Polisler ayrıca aracın iç kısmının yeniden düzenlenerek, koltuk eklendiğini tespit etti.

Suriyeli sürücü Ahmed al-Ahmed'in sürücü belgesi ile taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı ortaya çıktı. Kimlik belgeleri olmayan Suriyeli yolcular ile Ahmed al-Ahmed'e koronavirüs tedbirlerini de ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 bin 263 TL ceza uygulandı.