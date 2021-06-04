“+99” ekleyip vurgun yaptılar! “Sahte Bankacı Çetesi” çökertildi

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; internet araması yaparak çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebekeyi çökertti.

Siber Polisleri'nin tespitlerine göre; şebekenin üyeleri bankaların telefon numaralarının başlarına "+99" ekleyerek aramalar yaptı. Kendilerini "Banka Müşteri Hizmetleri Temsilcisi" veya "Sigortacı" olarak tanıtan dolandırıcılar "Hesabınızdan para çekildi" veya "Banka hesabınız yasa dışı bahis suçunda kullanıldı" diyerek mağdurların hesap bilgilerini ve şifrelerini edindi.

Çok sayıda kişinin hesabını boşaltan ve beş milyon liralık vurgun yapan şebekenin sekiz üyesi operasyonla yakalandı ve şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.