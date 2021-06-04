Adana'da attan düşen jokeyden haber var!



41 GÜN SONRA GÖZLERİNİ AÇTI



Kazadan 1 ay önce nişanlandığı öğrenilen Samet Erkuş, yoğun bakımda geçen 41 günden sonra 29 Mayıs'ta ilk defa gözlerini açtı. Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Nurdan Ünlü, Erkuş'un tedaviye çok olumlu cevap verdiğini ve genç olmasının verdiği güçle hayata tutunduğunu kaydetti. Erkuş'un hastaneye geldiği ilk anda solunum cihazına bağlı ve bilincinin kapalı olduğunu hatırlatan Dr. Ünlü, "Kafa travmasıyla bütün sorunları devam ediyordu. Uygun tedaviye zamanla cevap verdi. Günler sonra gözünü açtı ve bizi duymaya başladı. Şu an destekle yürüyor. Fakat konuşamıyor ve yutkunamıyor. Bunlar zaten bizim beklediğimiz problemlerdi. Zaman içerisinde bunların da geri döneceğini ümit ediyoruz" dedi.