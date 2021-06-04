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Giriş Tarihi: 4.6.2021 10:12 Son Güncelleme: 4.6.2021 10:22

'da inanılmaz olay! Hayatının şokunu yaşadı!

İHA
Adana'da inanılmaz olay! Hayatının şokunu yaşadı!

’da inanılmaz bir olay yaşandı. Kaldırımda yürüyen bir genç kız, başına merdiven düşmesi sonucu yaralandı. Talihsiz kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte ilginç olayın ayrıntıları...

Adana Çukurova'da ilginç bir olay yaşandı. Shıla Tacik (23) kız kardeşi Semira Tacik (21) ile eve gitmek için Adnan Kahveci Bulvarındaki kaldırımda yürümeye başladı.

İki kız kardeş K.Y. adlı kişinin reklam panosunda tamirat yaptığı yere geldiği sırada düşen merdiven Shıla Tacik'in başına isabet etti.

Kaldırımda yürürken başına merdiven düşen genç kız yaralandı. K.Y. hemen durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.

Genç kız, olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tacik'in durumunun iyi olduğu K.Y.'den de şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bu arada, Semira Tacik ise kaldırımda yürürken birden merdivenin kız kardeşinin kafasına düştüğünü ne olduğunu anlamadıklarını söyledi.

K.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Adana'da inanılmaz olay! Hayatının şokunu yaşadı!
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