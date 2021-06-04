Adliye yakınında silahlı saldırı önlendi

Beşiktaş'ta Crispino Giyim'in sahibi Ali Rıza Gültekin'in (57) 14 Kasım 2018'de öldürülmesiyle ilgili davanın 26 Mayıs'ta yapılan duruşmasının ardından, iş insanının yakınlarına düzenlenecek silahlı saldırının son anda önlendiği öne sürüldü. İddiaya göre, İstanbul Adliyesi'nde görülen duruşmada hâkim karşısına çıkan sanıkların yakınları, Gültekin'in yakınlarını hedef alacaktı. Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde, adliyeye kısa bir mesafe kala durdurulan araçta bulunan İ.B. (20), M.B. (29) ve F.K. (25) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere zulalanmış 2 ruhsatsız tabanca, 23 mermi ve bir muşta bulundu. Silahlı saldırı hazırlığı iddiasını reddeden şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.