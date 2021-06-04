Amasra-1 kuyusu nerede, hangi il açıklarında? Amasra-1 kuyusunda doğalgaz bulundu mu?

Ülkemizi çevreleyen denizlerde doğalgaz araştırmasında bulunan gemilerden Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'deki araştırmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Zonguldak'taki Uzun Mehmet Camii'nin açılışı esnasında bir müjde açıklanacağını duyurmuştu. Bugün yapılacak açıklama beklenirken vatandaşlar Erdoğan'ın müjdesi hakkında araştırmalara koyuldu. Vatandaşlar, Amasra-1 kuyusu nerede, hangi il açıklarında yer alıyor diye merak ediyor. Amasra-1 kuyusunda doğalgaz bulundu mu sorusu gündemdeki yerini koruyor.

FATİH GEMİSİ NEREDE SONDAJ YAPIYOR?

Karadeniz açıklarında araştırma yapan Fatih sondaj gemisi bir süredir Amasra-1 kuyusunda incelemeler yapıyor. Filyos Limanı'ndan hareket ederek incelemelerine başlayan geminin Amasra-1 kuyusundaki ilk sondaj faaliyetleri Nisan ayında başlamıştı.