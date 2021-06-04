Amasra-1 kuyusu nerede, hangi il açıklarında? Amasra-1 kuyusunda doğalgaz bulundu mu?

Ülkemizi çevreleyen denizlerde doğalgaz araştırmasında bulunan gemilerden Fatih sondaj gemisi, Karadeniz'deki araştırmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Zonguldak'taki Uzun Mehmet Camii'nin açılışı esnasında bir müjde açıklanacağını duyurmuştu. Bugün yapılacak açıklama beklenirken vatandaşlar Erdoğan'ın müjdesi hakkında araştırmalara koyuldu. Vatandaşlar, Amasra-1 kuyusu nerede, hangi il açıklarında yer alıyor diye merak ediyor. Amasra-1 kuyusunda doğalgaz bulundu mu sorusu gündemdeki yerini koruyor.
FATİH GEMİSİ NEREDE SONDAJ YAPIYOR?
Karadeniz açıklarında araştırma yapan Fatih sondaj gemisi bir süredir Amasra-1 kuyusunda incelemeler yapıyor. Filyos Limanı'ndan hareket ederek incelemelerine başlayan geminin Amasra-1 kuyusundaki ilk sondaj faaliyetleri Nisan ayında başlamıştı.
AMASRA-1 KUYUSU NEREDE?
Karadeniz Ereğlisi açıklarında yer alan ve Karadeniz'deki en büyük keşif olan Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulunmuş, 2023 yılına kadar üretimine başlanacağı duyurulmuştu. Bu keşfin ardından Mart ayında Amasra-1 kuyusu için harekete geçildi. Amasra-1 kuyusu Kuzey Sakarya Gaz Sahası içinde yer alıyor. Burada Nisan ayında başlayan keşif çalışmaları neticesinde ciddi miktarda gaz tespit edildiği duyurulmuştu.
ERDOĞAN'IN MÜJDESİ DOĞALGAZ MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı açıklamada Karadeniz kıyılarından iyi haberler vereceğini duyurmuştu. Bu nedenle, Fatih sondaj gemisinin iki büyük keşfinin ardından Amasra-1 kuyusunda da doğalgaz bulduğu düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 18:00'de yapacağı açıklamalar için heyecanlı bekleyiş sürüyor.