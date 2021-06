Anadolu türküleri yetim kaldı

Türkiye'nin müzik hafızasını elinde tutan ve müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik şirketinin sahibi, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Time Dergisi tarafından "Türkiye'nin müzik antropoloğu" olarak tanımlanan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu tınılarına yeniden hayat vermiş ve bu melodileri dünyanın en saygın festivallerinde büyük kitlelerle buluşturmuştu. Müzik piyasasına girdiği andan itibaren bir müzik antikacısı gibi çalışan Hasan Saltık, Osmanlı İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü topraklardaki notaların peşine düşmüş, Klasik Türk Müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek müzikseverlerle buluşturmayı başarmıştı. Anadolu'nun kayıp türkülerinin izinde bir ömür harcayan Saltık, Türkçe, Lazca, Ermenice, Süryanice, Gürcüce, Aramice, Kürtçe, Zazaca onbinlerce otantik ezgiyi kayda alarak Anadolu'nun müzikal zenginliğini gelecek nesillere aktarmak için büyük bir mücadele vermişti.Türkiye'nin müzik hafızası Hasan Saltık, 1964'te Tunceli'de dünyaya geldi. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti. Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde 4 yıl çalıştıktan sonra 1992'de Kalan Müzik'i kurdu. Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı. Müzik alanında yaptığı derinlikli alan araştırmaları ile ulusal Türk kültür mirası niteliğindeki özgün eserleri, ağıtları, türküleri gün yüzüne çıkaran ve bu ürünleri dünyanın en prestijli arşivlerinde, kütüphanelerinde ve konser salonlarında kitlelerle buluşturan müzik yapımcısı Hasan Saltık, İstanbul Teknik Üniversitesi senatosu kararıyla fahri doktor unvanına layık görülmüştü. Hasan Saltık'ın cenazesi dün uçakla İstanbul'a gönderildi. Saltık, bugün saat 13.00'te Kartal Cemevi'nde düzenleneck cenaze töreninin ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Kültürve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından "Müzikal belleğimize çok değerli eserler kazandıran kıymetli yapımcı Hasan Saltık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren Hasan Saltık Bey'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.Hasan abim.. Yalnızca bizim için değil, dünya için çok önemli bir adamdın. Abiliğin, tatlı dilin, güler yüzün, hızır gibi her derde yetişmen.. Kardeşlerin seni çok özleyecek. Her gözyaşı birer dua sayılacaksa eğer, çok fazla dua aldın.30 yıllık kadim dostum sevgili Hasan Saltık'ı kaybettik. Ülkemiz için, Anadolu kültürü için çok büyük bir kayıp. Yeni kuşak gençlerimiz Hasan'ın azmi ve inancı olmasa bu kadar çok türküyü dinleyemezdi, bu kadar çok etnik müziği bilemezdi.En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum.Ben: Hasan abi nasılsın? Hasan Saltık: İyi Şakrak, zirvedeyim ve yalnızım.. (kahkahalar) Ah be abi, türkü sormayı, tarih dinlemeyi, gülmeyi, gece yarısı telefonlarını çok özleyeceğim. Ne diyeyim? devrin daim olsun. Olur da zaten. Eyvallah.Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede.Çok kıymetli bir insandı. Çok üzüldüm, mekânı cennet olsun.Hasan abim gitmiş. Çok üzgünüz.Zengin gönüllü, müthiş insan, Anadolu kültürüne büyük katkıları olmuş, Time Dergisi'nin deyişiyle 'Türk halk müziğinin antropologu' sevgili dostum Hasan Saltık'ı aniden kaybedivermişiz. 'Kalan Müzik'ten çıkan, kalır' demiştin ey dost, sen hep yüreğimizde kalacaksın.Çok kıymetli Hasan ağabeyimizi kaybettik. Onun gibisi bir daha gelmez.Hasan bir önderdi, liderdi, acım tarifsiz. 'Niye Kalan' diye sorduğumda 'Binlerce yıllık kültürel mirasın geleceğe kalması için' dedi. Hayatını buna adadı. Gönlü büyük, cömert, yüreği geniş, mert, yiğit bir aslandı.