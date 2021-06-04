Antalya'da VIP yatlara ilgi arttı! İşte günlük fiyatı

Antalya'da 20 yıldır hizmet veren yatçılık firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kamiloğlu, koronavirüs önlemlerini kendilerine iletildiği şekilde tüm ayrıntılarıyla titiz şekilde yerine getirdiklerini kaydetti. Antalya bölgesinde 8 VIP yat ile turizm sektöründe olduklarını aktaran Kamiloğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi, sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir sağlık sorunu. Salgından etkilenen sektörlerden biri de denizcilik sektörü. Devletimiz pandeminin başlamasıyla birlikte bir dizi önlemler alarak bu krizi yönetti. Biz de sektör olarak alternatif turizm dediğimiz kapalı grupların haricinde yatlarımızda ailelere hizmet vermeye başladık. Karamsar değiliz. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Pandemi ile ilgili tüm tedbirleri aldık. Ailelere yönelik hizmete hazırlandık. Yıllarca yurt dışı pazarına hizmet verdik. Şimdi ise yurt içi pazara yöneldik. Antalya'mız, Bodrum, Marmaris, Göcek gibi şanslı değil. Biz yine de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Yatlarımız günlük ve haftalık kiralanabiliyor. Yemesi, içmesi ve yat ile birlikte günlüğü 3 ila 30 bin TL arasında değişen bir ücret ödeniyor. Tercih edilmemizin başlıca sebebi, birçok işletmeye göre çok daha güvenliyiz. Deniz ve yat turizmi pandemi döneminde verebileceği en büyük hizmeti veriyor. Çok güvenilir bir hizmet veriyoruz. Aldığımız tüm cihaz ve önlemler otomatik dezenfektan makineleri dahil teknelerimizde bulunuyor."



ATEŞ ÖLÇMEDEN YATA BİNİLMİYOR



Yatlarda aldıkları önlemleri de anlatan Kamiloğlu, "Teknenin her köşesinde dezenfektan yerleri yaptık. Ateş ölçümü yapılmadan kimse yata binemiyor. Aynı zamanda yatın içinde sürekli çalışan dezenfektan ünitelerimiz var. Yatın içi dışı son derece güvenli. İnsanlar gönül rahatlığıyla gelip tura çıkabilir" diye konuştu.