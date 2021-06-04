Arnavutköy'deki silahlı kavgaya isyan etti: Hangi zamanda yaşıyoruz!

Yaşananlar ile ilgili Mavigöl Mahalle Muhtarı Seyfi Saraç, "Şu anda Bolluca'da anlamış değilim ama iyi bir rant dönüyor. Çatışma sonrasında duyduğuma göre elini kolunu sallayarak geziyor bu taraflar neden önlenemediğini bir türlü anlamış değilim. Burası bir çocuk parkı ve parkta oynayan bir sürü çocuk var bunlardan bir tanesi de yaralanabilirdi. Çatışmanın sebebi grupların arasında bulunan husumetler ancak ne olduğunu anlayamadık. Bunlar araçlarında pompalı silahlar ile gezebiliyorlar. Ben bile ruhsatlı silahımla gezerken kontrollere denk geliyorum bunlar nasıl geliyor anlamıyorum. Biz hangi zamanda yaşıyoruz inanın bilmiyorum bugün burada 2 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.