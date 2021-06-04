Av tüfeğiyle oğlunu vurdu

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesine bağlı Yeşilova mahallesinde aile içi tartışma silahlı kavgaya döndü. Tartışmanın büyümesi üzerine baba İzzettin A. av tüfeğini alarak 19 yaşındaki oğlu İmam A'ye ateş açarak göğüs ve karın bölgesinden vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili anne ve baba gözaltına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.