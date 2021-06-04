Bacağını kene ısıran kadın hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Halitli köyünde yaşayan 52 yaşındaki Hacer K. evlerinin önündeki bahçede iken bacağından kene ısırdı.

Yakınları tarafından kene, ısırdığı yerden çıkarıldı.

Ancak kenenin ısırdığı yerde kızarıklık ve kaşıntı oluşmaya başladı. Bunun üzerine yakınları tarafından Hacer K., Delice İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, gerekli tedavi ve tahliller için ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Acil Servise götürülerek müşahede altına alındı.