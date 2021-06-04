Bingöl’de insan cesedine ait kemikler bulundu

Bingöl'de bulunan kemiklerin 48 gün önce kayıp olan 81 yaşındaki Hasan Göçük'e ait olduğu değerlendirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyü mevkiinde hayvanlarını otlatmaya giden bir çoban, ağaçların dibinde kıyafet, ayakkabı, tespih ve insan kemiklerine rastladı.

İnsan kemiklerine rastlayan çoban jandarma ekiplerini aradı olay yerine gelen Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleriyle savcı olay yerinde inceleme yaparken, insan kemiklerinin 17 Nisan tarihinde ilçeye bağlı Balgözü köyünde kaybolan 48 gündür bulunamayan Hasan Göçük'e (81) ait olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Bulunan Kemiklerin Hasan Göçük'e ait olup olmadığının Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılacak DNA incelemesi sonrasında kesinlik kazanacağı belirtildi.