Bugün de akşam saatlerine doğru merak edilen bir konu "Marketler saat kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı, saat kaça kadar açık?" soruları oldu. Çeşitli ihtiyaçlarını bu tür işletmelerden karşılamak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına başlarken öte yandan İçişleri Bakanlığı Kademeli Normalleşme genelgesi ile tüm detayları duyurmuştu. A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer market çalışma saatleri kurumların resmi siteleri üzerinden de duyuruluyor. Peki, 4 Haziran bugün Marketler saat kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı, saat kaça kadar açık? İşte konuya dair tüm detaylar…
Marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak.
Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri marketler 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek..
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?
Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazar yerleri (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.