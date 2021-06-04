Cekette zulalı esrara 30 yıl 6 ay hapis

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yasin A, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Yasin A. avukatı Adana'dan SEGBİS ile katılırken, tutuksuz yargılanan Erkan A.'in avukatı duruşmada hazır bulundu.

PAZARDA TESLİMAT

Alanya'da Cumhuriyet Başsavcılığınca projeli soruşturma kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptığından şüphelenilen Yasin A'ın telefonları 2 ay süre ile dinlendi. 12 Ekim 2019 tarihinde 6 ayrı görüşmede uyuşturucu satın alan Ömer E, cuma pazarı dolmuş durağında polis ekiplerince durduruldu. Ömer E.'den 1.21 gram gelen kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Esrar maddesiyle yakalanan Ömer E, uyuşturucu maddeyi cep telefonundan görüştüğü Yasin A.'dan 300 Türk lirası karşılığı satın aldığını söyledi.

CEKET İÇİNDE SEVKİYAT

Yasin A.'nın 2 Kasım 2019 tarihinde yapılan telefon görüşmesinde Erkan A.'ya Adana'dan uyuşturucu madde aldırtmayı amaçlandığı anlaşıldı. Erkan A., Yasin A.'ya uyuşturucu maddeyi askerliğini yaptığı Erzincan'a göndermek üzere ceketin içerisine zulalayarak şehirlerarası otobüse 5 Kasım 2019 tarihinde verdi. Uyuşturucu maddenin zulalanmış olduğu ceket Yasin ile aynı birlikte askerlik yapan Murat B. tarafından alındı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından Şeyhmus İ. ve yanında bulunan Murat B, 7,36 gram uyuşturucu madde ile yakalandılar.

İKİ SANIĞA CEZA YAĞDI

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık Yasin A.'ın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediği kanıtlandığından 18 yıl hapis ve 36 bin Türk lirası adli para cezasıyla cezalandırılmasına hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Erkan A, hakkında ise uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediği kanıtlandığından 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin Türk lirası adli para cezasıyla cezalandırılmasına, sanığın yakalanarak hükmen tutuklanmasına karar verildi.