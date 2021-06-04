‘Cezaevinden çıkarsa bu kez öldürür beni’

Diyarbakır'da, çocuklarının gözü önünde eşi İhsan Müjdeci (40) tarafından üzerine kızgın yağ atılan ve vücudunda 2'nci derece yanıklar oluşan Meral Müjdeci (38), Kocaeli'nde ailesinin yanında yaşamaya başladı. Tutuklanan ve boşanma davası açtığı eşine en ağır cezanın verilmesini isteyen Müjdeci, "Çocuklarım için yaşamak istiyorum" dedi.Eşinin, cezaevine gönderileceği sırada yakınlarını bilgilendirmesi için telefon verildiği sırada kendisine mesaj attığını belirten Müjdeci, "Ben hastanedeyken, bu haldeyken, canımla uğraşırken, tekrar bana mesaj attı. 'Meral'im durumun nasıl? Sana kurban olurum, Meroş'um sesini duyayım' dedi. Ben bu insanın sağlıklı bir insan olduğunu düşünmüyorum. İnsan sevdiğine kıyıp bu hale getirir mi? Ben ondan kurtulmak istiyorum" diye konuştu.Eşinin cezaevinden çıktığı zaman kendisini öldürebileceğini söyleyen Meral Müjdeci, "Şu an cezaevinde ve ben dışarı çıkmasını istemiyorum. Çocuklarım için bu kadar acıya dayandım, yandım, dayak yedim ve çocuklarım için yaşamak istiyorum. Lütfen bana yardım edin. Ben ölmek istemiyorum. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Cezaevinden çıkarsa artık benim geri dönüşüm yok, kesin öldürür beni. Bana sürekli 'Seni televizyona çıkaracağım' diyordu. Demek ki bunu planlıyormuş" ifadelerini kullandı.