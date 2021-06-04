Cinsel istismara uğrayan çocuk devlet korumasında

Sosyal medyada yayınlanan çirkin görüntüler üzerine Adana polisi harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda çocuğa cinsel tacizde bulunan biri babası olduğu iddia edilen iki kişinin Sarıçam ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Adrese yapılan baskında iki kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği'nde sorguya alınan 29 yaşındaki M.A.M. ile 23 yaşındaki M.H.'nin sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve pedagog eşliğinde ifadesi alınan küçük çocuk devlet korumasına alındı.

Bu arada Adana Valiliği sosyal medyada çocukla görüntüleri paylaşılan kişi ile çocuğun babasının gözaltına alındığını yönünde açıklama yapıldı. Görüntüler üzerine çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Videoyu çeken ve görüntülerde yer alan baba ve bir şahıs güvenlik birimlerimizce yakalanmıştır. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.