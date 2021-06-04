D-100’de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

D-100 Karayolu üzeri Çayırova İlçesi Ankara istikametinde saat 23.35 sularında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi alınamayan 34 PC 3033 plakalı otomobil, polis kontrol noktasına yakın bir noktada bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Önce bariyerlere ardından bir direğe çarpan araç adeta hurdaya döndü.

Çevrede kazayı görenler hemen 112 Acil Yardım Hattını arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede çok sayıda polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızlı olduğu iddia edilen ve kaza sonucu hurdaya dönen araçta mahsur kalan sürücü ve yanında bulunan 2 kişi, yapılan müdahale ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.