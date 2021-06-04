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Giriş Tarihi: 5.6.2021 01:58

’de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

ABBAS ÇAKAR
D-100’de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak bariyerlere ve ardından bir direğe çarpan araçta 3 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu üzeri Çayırova İlçesi Ankara istikametinde saat 23.35 sularında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi alınamayan 34 PC 3033 plakalı otomobil, polis kontrol noktasına yakın bir noktada bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıktı. Önce bariyerlere ardından bir direğe çarpan araç adeta hurdaya döndü.

Çevrede kazayı görenler hemen 112 Acil Yardım Hattını arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede çok sayıda polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızlı olduğu iddia edilen ve kaza sonucu hurdaya dönen araçta mahsur kalan sürücü ve yanında bulunan 2 kişi, yapılan müdahale ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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D-100’de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
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