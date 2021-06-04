Delice TOKİ konutları satışa sunuluyor

Kırıkkale'nin Delice İlçesi Karabekir Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen 2.Etap TOKİ konutlarının inşaat çalışmaları tamamlandı. Konutların tamamlandığını açıklayan Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem 191 konuttan oluşan 2. etap TOKİ konutlarının kura yöntemiyle satışının gerçekleşeceğini söyledi. Başkan Özdem, başvuruların 7-18 Haziran 2021 tarihleri arasında kabul edileceğini vurguladı.

KURALAR 25 HAZİRAN'DA ÇEKİLECEK

TOKİ tarafından 2.Etap olarak Delice ilçesine yapılan Alt Gelir Konut Grubu (AGG) (2+1) Tipi 104 adet, Orta Gelir Konut Grubu (OGG) (3+1) Tipi 87 adet, olmak üzere toplam 191 adet konut kura yöntemiyle satışa sunuluyor. Delice Karabekir Mahallesi İkinci etap TOKİ konutları için Başvurular 7-18 Haziran 2021 tarihleri arasında kabul edilecek. Kuralar ise 25 Haziran 2021 tarihinde çekilecek. Sözleşmelerin de kura sonrası açıklanacak programa göre 5 Temmuz 2021 tarihinden itibaren imzalanacağı bildirildi.

İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN

Başvuru kabul tarihleriyle ilgili kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem "İlçemizde oluşan konut ihtiyacının karşılanması adına yaptığımız çalışmalar bir bir tamamlanıyor. Birinci etabın tamamlanmasının ardından şimdide ikinci etap TOKİ konutlarımız tamamlanmış durumda. Belediye olarak yaptığımız girişimler sonucunda yapımına başlanın ve hızla tamamlanan 2. etap TOKİ konutlarımız satışa sunuluyor. İlçemize konutların yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

BAŞVURULAR ZİRAAT BANKASINA YAPILACAK

Başkan Özdem "Söz konusu proje kapsamındaki konutların başvuru işlemleri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / Delice Şubesi aracılığıyla yürütülecektir. Satış ve Sözleşme imzalama işlemleri de T.C. Ziraat Bankası A.Ş. / Delice temerküz Şubesinde gerçekleştirilecektir. Kura, TOKİ Hizmet Binasında ve noter huzurunda "Seyircisiz" gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (youtube / twitter / facebook / instagram) canlı olarak yayımlanacak" ifadelerine yer verdi.