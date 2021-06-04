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Giriş Tarihi: 4.6.2021 19:02

'de korkunç olay! Husumetlisine ateş açıp intihar etti

İHA
Denizli'de korkunç olay! Husumetlisine ateş açıp intihar etti

'nin ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Sokak ortasında karşılaştığı husumetlisine av tüfeğiyle ateş açan şahıs, aynı silahla daha sonra intihar etti.

Çivril ilçesinde, merkez Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Bulvarında bulunan KYK yurdu önünde meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu.

HUSUMETLİSİNİ AĞIR YARALADI, İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre; sokak ortasında karşılaştığı husumetlisine av tüfeğiyle ateş eden şahıs, aynı silahla daha sonra başına ateş etti. Husumetlisini ağır yaralayan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan şahıs, ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Denizli'de korkunç olay! Husumetlisine ateş açıp intihar etti
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