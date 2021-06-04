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Giriş Tarihi: 4.6.2021

‘DNA testi’ araştırıp hamile eşini öldürdü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
‘DNA testi’ araştırıp hamile eşini öldürdü
Konya'da, 6 ay önce tartıştığı 6.5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı Ali Rıza Yüzer'in (36), cep telefonunun bilirkişi tarafından yapılan incelemesinde ilginç tespitler ortaya çıktı. Katil zanlısının telefonundan "Silah ve silah ruhsatı nasıl alınır, DNA testi nasıl yapılır, baba ile oğlunun kanı uyuşuyor mu?" gibi aramalar yaptığı ve son zamanlarda da en çok cinayet haberleri okuduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra rüyada ölü görmek, rüyada şeytan görmek gibi aramalar da dikkat çekti. Öte yandan geçen hafta görülen ilk duruşmasının ardından, sanık Yüzer'in babasının, Yıldız ailesine kemerle saldırdığı ortaya çıktı. Yıldız ailesi, polis merkezine giderek tehdit ve hakarete uğradıkları gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Karşı taraf da kendilerine saldırıldığını belirterek Yıldız ailesinden şikâyetçi oldu. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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‘DNA testi’ araştırıp hamile eşini öldürdü
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