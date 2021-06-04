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Giriş Tarihi: 4.6.2021 17:21

Dördüncü kattan yere çakıldı: “Genci ağaçlar kurtardı”

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Dördüncü kattan yere çakıldı: “Genci ağaçlar kurtardı”

’nda dördüncü kattaki dairenin balkonunda oturan Muhammet Bazaroğlu, dengesini kaybederek aşağı düştü. Bazaroğlu, sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Gencin düştüğü ana tanık olan komşusu Nurcan Sağlam “Biz de balkonda oturuyorduk. Birisi aşağı düştü. Tam ağaçların üzerine düşünce ölümden dönmüş. Genci ağaçlar kurtardı” dedi.

Olay İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi Çetin Sokak'ta yer alan bir binada meydana geldi. İddiaya göre kardeşini ziyarete gelen Muhammet Bazaroğlu (25), balkonda oturup sohbet etmeye başladı. Bu esnada dengesini kaybeden genç, dördüncü kattan aşağı düştü. Gencin düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, Bazaroğlu'nun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı.

SEDYEDEKİ OĞLUNA SARILDI

Oğlunun yüksekten düştüğünü duyarak olay yerine gelen annesi ise karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun hastaneye kaldırıldığını gören annesi sedyedeki oğluna sarıldı. Acılı anneyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

"GENCİ AĞAÇLAR KURTARDI"

Bazaroğlu'nun düştüğü ana tanık olduğunu ifade eden komşusu Nurcan Sağlam "Biz de balkonda oturuyorduk. Birileri 'Yardım edin' diye bağırdı. Baktık ki adam 4. kattan düşmüş. Biz de yardıma koştuk. Tam ağaçların üzerine düşünce ölümden dönmüş. Genci ağaçlar kurtardı." dedi.

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Dördüncü kattan yere çakıldı: “Genci ağaçlar kurtardı”
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