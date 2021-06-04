Dördüncü kattan yere çakıldı: “Genci ağaçlar kurtardı”

Olay İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi Çetin Sokak'ta yer alan bir binada meydana geldi. İddiaya göre kardeşini ziyarete gelen Muhammet Bazaroğlu (25), balkonda oturup sohbet etmeye başladı. Bu esnada dengesini kaybeden genç, dördüncü kattan aşağı düştü. Gencin düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, Bazaroğlu'nun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı.

SEDYEDEKİ OĞLUNA SARILDI

Oğlunun yüksekten düştüğünü duyarak olay yerine gelen annesi ise karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun hastaneye kaldırıldığını gören annesi sedyedeki oğluna sarıldı. Acılı anneyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

"GENCİ AĞAÇLAR KURTARDI"

Bazaroğlu'nun düştüğü ana tanık olduğunu ifade eden komşusu Nurcan Sağlam "Biz de balkonda oturuyorduk. Birileri 'Yardım edin' diye bağırdı. Baktık ki adam 4. kattan düşmüş. Biz de yardıma koştuk. Tam ağaçların üzerine düşünce ölümden dönmüş. Genci ağaçlar kurtardı." dedi.